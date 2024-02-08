Сенат США проголосовал за рассмотрение сделки на 95 миллиардов для помощи Украине, Израилю и Тайваню. Теперь Сенат должен еще раз проголосовать за законопроект. Для его одобрения требуется минимум 60 голосов.

Отметим, что надо помнить, что это еще не окончательное решение. С этого момента пойдет процесс выставления на рассмотрение вопроса помощи ($95 млрд) Украине, Израилю и Тайваню в Палате представителей США.

7 февраля в Сенате США состоялось голосование по дальнейшему рассмотрению закона о помощи Украине, Израилю, Тайваню и безопасности американской границы. Однако оно оказалось провальным.

Сенаторы не смогли набрать необходимого количества голосов для продвижения рассмотрения документа (для этого нужно 60 голосов). По итогам голосования стало известно, что 49 сенаторов проголосовали «за», 50 – «против».

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден резко критиковал республиканцев в Конгрессе. Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, большой пакет (Украина/Израиль/Тайвань/миграционная реформа) ожидаемо не поддержано из-за отсутствия голосов за соглашение по миграционной реформе, над которым переговорщики работали последние месяцы.