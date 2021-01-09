Сенат может рассмотреть вопрос импичмента Трампа после инаугурации Байдена

Сенат Конгресса может рассмотреть вопрос об импичменте действующего американского лидера Дональда Трампа уже после окончания его президентского срока. Как передает ТАСС, об этом пишет газета The Washington Post.

Согласно меморандуму, распространенному лидером республиканского большинства в верхней палате Митчем Макконнеллом, Сенат не будет собираться для обсуждения каких-либо серьезных вопросов, требующих голосования, до 19 января. Сделать это раньше можно будет только с согласия всех 100 сенаторов.

Если такого единогласного решения не будет, то в случае утверждения Палатой представителей статей импичмента в отношении Трампа и назначения обвинителей Сенат примет их и получит статьи только 19 или 20 января. Начать сам процесс он сможет только 20 или 21 января в час дня по местному времени (21:00 мск). Президентский срок Трампа истекает в полдень (20:00 мск) 20 января, когда состоится инаугурация Джозефа Байдена. «Процесс в Сенате, таким образом, начнется после окончания президентского срока Трампа — либо через час после его окончания 20 января, либо через 24 часа после его окончания 21 января», — отмечается в меморандуме Макконнелла .