В своем выступлении 1 марта 2022 года на заседании коллегии министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев сообщил о завершении строительства 500 частных домов для семей шехидов и инвалидов войны. Как отметил министр, эти дома будут сданы в эксплуатацию в ближайшее время (https://apa.az/ru/sotsium/zaversaetsya-stroitelstvo-okolo-500-castnyx-domov-dlya-semei-sexidov-i-invalidov-voiny-472835).

В тот же день в редакцию # обратилась вдова шахида Закира Гусейнова (погиб в 1993 году во время боев в Карабахе) Тейфа Мамедова. Она отметила, что является вынужденной переселенкой из Зангиланского района. «Я долгое время проживала в общежитии на территории Низаминского района. Семь лет назад общежитие было снесено. Мне пришлось съехать на съемную квартиру. У меня трое детей. Я должна платить и за квартиру, и содержать своих детей», — рассказала Тейфа Мамедова.

По словам вдовы шехида, по квартирному вопросу она неоднократно обращалась в Министерство труда и социальной защиты населения и Исполнительную власть Низаминского района, но на ее обращения никто не обращал внимания.

За комментарием редакция обратилась к главе пресс-службы Агентства по социальным услугам Министерства труда и социальной защиты населения Мураду Хашимли. «Семьи шехидов и инвалиды войны должны быть обеспечены квартирами и частным жильем в городах и районах, в которых прописаны. Бывшая вынужденная переселенка Тейфа Мамедова прописана в Зангиланском районе. Значит, в соответствии с законодательством она будет обеспечена жильем в Зангиланском районе», — сообщил Мурад Хашимли.

Мы также обратились в Исполнительную власть Низаминского района. Заведующий отделом по работе с семьями шехидов и участниками Отечественной войны ИВ Рустам Байрамов пообещал помочь в решении жилищной проблемы Тейфы Мамедовой. «Мы сделаем все, что в наших силах», — сказал Рустам Байрамов.

По словам заместителя Общественного объединения защиты прав инвалидов Карабахской войны и семей шехидов Шахина Мамедова, сегодня многие семьи шехидов, которые являются выходцами из освобожденных районов, ютятся в съемных квартирах. «На их обращения относительно обеспечением жильем всегда отвечают, что они получат жилье в освобожденных районах. Но для восстановления этих районов, прокладки коммуникаций, строительства новых домов нужно хотя бы десять лет. Выходит, что семьи шехидов все эти десять лет должны жить в съемных квартирах?», — задается вопросом Шахин Мамедов.