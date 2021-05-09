Семьям погибших при обрушении метромоста в Мехико выплатят по $32 тыс.

Метрополитен Мехико выплатит по $32,6 тыс. семьям погибших при обрушении метромоста на юге города в понедельник, сообщает ТАСС.

Глава правительства города Клаудия Шейнбаум заявила, что городские власти также возьмут на себя оплату больничных счетов пострадавших в катастрофе. Отмечается, что жертвами трагедии стали 26 человек, десятки получили травмы. В больницах сегодня находится 33 человека.

Напомним, инцидент случился 3 мая в МехикоПролёт метромоста в районе станции «Оливос» рухнул вместе со следовавшим по нему поездом. Причиной обрушения стал структурный дефект конструкции эстакады метро (aif.ru)

| 2021-05-09T01:20:29+04:00 9 мая 2021, 05:16|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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