Семьям погибших при обрушении метромоста в Мехико выплатят по $32 тыс.

Метрополитен Мехико выплатит по $32,6 тыс. семьям погибших при обрушении метромоста на юге города в понедельник, сообщает ТАСС.

Глава правительства города Клаудия Шейнбаум заявила, что городские власти также возьмут на себя оплату больничных счетов пострадавших в катастрофе. Отмечается, что жертвами трагедии стали 26 человек, десятки получили травмы. В больницах сегодня находится 33 человека.

Напомним, инцидент случился 3 мая в Мехико. Пролёт метромоста в районе станции «Оливос» рухнул вместе со следовавшим по нему поездом. Причиной обрушения стал структурный дефект конструкции эстакады метро (aif.ru)