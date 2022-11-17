Семья 23-летнего студента из Замбии, который находился в российской тюрьме, а позже был убит на войне в Украине, требует от РФ объяснить все обстоятельства произошедшего.

Сестра Лемехани Ньиренды сказала в интервью Би-би-си, что близкие не знали о его отправке на фронт. Музангалу Ньиренда сказала, что гибель молодого человека на войне в чужой стране оставила слишком много вопросов — и в первую очередь, почему ему не дали возможности сообщить семье, что его завербовали и отправляют на войну, и не было ли это сделано принудительно.

Глава МИД Замбии Стэнли Какубо заявил, что на войне в Украине погиб гражданин этой страны, который ранее отбывал срок в России. Это первый известный случай гибели иностранного гражданина, завербованного в России для участия в боевых действиях в Украине. По сведениям главы замбийского внешнеполитического ведомства, Ньиренда погиб «на поле боя» в Украине 22 сентября. Его тело уже находится в Ростове-на-Дону и вскоре будет отправлено в Замбию. (unian.net)