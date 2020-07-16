Семья Джорджа Флойда подала в суд на власти Миннеаполиса

Семья афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего при задержании полицейскими, подала в суд на власти города Миннеаполиса, в котором произошел инцидент, передает РИА Новости.

Иск был направлен в окружной суд штата Миннесота и помимо властей города называет в качестве ответчиков четырех полицейских, участвовавших в задержании Флойда.

«Город Миннеаполис имеет долгую историю поведения, процедур и намеренного безразличия, которые нарушают права арестованных, особенно чернокожих, что подчеркивает необходимость в тренировке и дисциплине сотрудников полиции», — заявил на пресс-конференции адвокат семьи Флойда Бен Крамп.

По словам Крампа, обращение в суд призвано создать прецедент, «который с финансовой точки зрения не позволит полицейским в будущем неправомерно убивать граждан-маргиналов, особенно чернокожих».

Местная газета Star Tribune отмечает, что Крамп выиграл более 200 дел, связанных с полицейским насилием.

Гибель Флойда при задержании полицией вызвало волну масштабных протестов и беспорядков. Ряд городов и штатов объявили о реформе полиции, аналогичные меры были проведены палатой представителей конгресса, но до настоящего времени не прошли сенат.