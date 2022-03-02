Послы Евросоюза согласовали отключение от системы SWIFT банков ВТБ, «Россия» и «Открытие», а также Новикомбанка, Промсвязьбанка, Совкомбанка и ВЭБ.РФ.

Как передает агентство Bloomberg, перечень включает ряд банков, против которых уже введены санкции со стороны содружества. При этом подчеркивается, что Сбербанк и Газпромбанк в списке не фигурируют. По их словам, некоторые страны, включая Польшу, настаивали на включении в перечень большего количества финансовых российских финансовых организаций. Уточняется, что в список все еще могут вноситься корректировки.

Bloomberg утверждает, что отсутствие Сбербанка и Газпромбанка в списке означает, что в ЕС сохраняется уровень обеспокоенности последствиями для европейской и мировой экономики от финансовой изоляции РФ. Правда, содружество опасается принятия Москвой ответных мер, в том числе сокращения поставок в союз. (РИА Новости)