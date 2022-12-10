Я был свидетелем быстрого продвижения восстановительных работ в этом районе. Я верю, что жизнь здесь возродится. Сегодняшний визит произвел на меня хорошее впечатление.

Об этом в интервью АЗЕРТАДЖ сказал посол Государства Кувейт в нашей стране Абдулла Мухаммад Альмауиди .

Дипломат отметил: «Пока мы были в Зангилане, мы посетили село Агалы. Удивительно, как много работы можно сделать за такое короткое время. Мы также ознакомились с планом города Губадлы. Этот город будет очень красивым в будущем».