Технический директор турецкой компании Baykar Teknoloji Сельджук Байрактар осудил войну России против Украины.

«Я решительно осуждаю незаконное вмешательство России, игнорирующее суверенитет независимого государства. Поддерживаю Крым и Украину, родину наших турецких братьев», — написал он в своем Twitter.

Напомним, что с самого начала войны украинская армия успешно использует турецкие беспилотники Байрактар для постоянных атак российской техники с воздуха.

В украинском сегменте соцсетей турецкие беспилотники уже стали чем-то вроде национальных героев, ведь украинская армия уже неоднократно успешно использовала их для уничтожения вражеской военной техники. Байрактарам даже посвятили песню и сделали клип, ставший вирусным сразу после своего появления. (nv.ua)