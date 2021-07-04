Многие фрукты отличаются высоким содержанием полезных веществ. Стало известно о свойствах одного из них.

Как сообщает Organic Facts, речь идет о персике. В нем содержится большое количество калия, витамина А, бета-каротина и витамина С (аскорбиновая кислота). Он также является хорошим источником витамина Е (альфа-токоферола), витамина К (филлохинона), витамина В1 (тиамина), витамина В2 (рибофлавина), витамина В3 (ниацина), витамина В6 и фолиевой кислоты. В них есть кальций, магний, железо, фосфор, цинк и медь. Чем же полезен этот популярный фрукт?

Исследования показывают, что персики богаты фенольными и каротиноидными соединениями, которые обладают противоопухолевыми и противораковыми свойствами. Другое исследование, опубликованное в Журнале клеточной биохимии, показывает, что персик также помогает в борьбе с различными видами рака, такими как рак молочной железы, рак легких и рак толстой кишки.

Исследователи из Калифорнийского университета обнаружили, что фенольные соединения, присутствующие в кожуре и мякоти персиков Клингстоун, помогают поддерживать более низкий уровень ЛПНП («плохого») и стимулируют уровень ЛПВП («хорошего») холестерина. Это помогает снизить риск развития заболеваний, связанных с сердцем, и поддерживать оптимальное здоровье сердечно-сосудистой системы.

Персики полезны для очищения организма – они способствуют выведению вредных токсинов из печени и почек. Эти фрукты широко используются во многих культурах при производстве травяных продуктов детоксикации, таких как детоксикационные чаи.

Персики являются источником цинка, который обладает омолаживающими свойствами. Эксперт Рональд Клац, изучающий вопросы долголетия и продления молодости, говорит, что потребление богатых цинком продуктов, таких как персики, способствует выработке антител и ингибирует повреждение клеток, вызванное свободными радикалами. («Профиль. Ру»).