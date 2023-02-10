Республиканский Центр сейсмологической службы обратился к населению.

Как сообщили в АПА в Центре, в обращении говорится, что после землетрясения, произошедшего 6 февраля 2023 года в братской Турции, в социальных сетях и некоторых СМИ распространяются заявления некоторых «экспертов» о том, что землетрясение произойдет и в Азербайджане.

«С сожалением хотим подчеркнуть, что провокационные заявления распространяются с целью вызвать панику среди населения, в некоторых случаях на такие сообщения ссылаются представители СМИ. Заявляем, что информация провокационного характера, распространяемая в социальных сетях, не имеет никаких оснований. Призываем наших граждан не верить таким слухам и внимательно следить за заявлениями официальных лиц. Сейсмическая обстановка на территории республики отслеживается сетью сейсмических станций Республиканского Центра сейсмологической службы при НАНА, и в настоящее время сейсмичность на территории страны находится на фоновом уровне. Не верьте распространяющимся провокационным слухам!», — говорится в сообщении.