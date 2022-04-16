Сейшельские Острова не станут вводить санкции против России без решения ООН, сообщает ТАСС со ссылкой на российское посольство в Виктории.

Там отметили, что Сейшелы находятся в «Движении неприсоединения» и следуют принципу «друзья для всех, ни для кого не враги».

«В духе этой установки руководство Сейшел призывает все стороны к скорейшему мирному урегулированию ситуации в Украине, подчеркивая при этом, что Виктория не намерена присоединяться к каким-либо санкционным мерам, вводимым без одобрения ООН», — отметили в российском диппредставительстве.