Сегодня в Турции могут огласить приговор по делу об убийстве Андрея Карлова

Второй суд Анкары по особо тяжким преступлениям, как ожидается, огласит во вторник приговор по делу об убийстве посла РФ в Турции Андрея Карлова.

В этот день подсудимым будет предоставлено право выступить с последним словом.

По делу проходят 28 обвиняемых, среди которых числится глава «террористической группировки фетхуллахистов» (ФЕТО) Фетхуллах Гюлен. Бывший госслужащий Шахин Согют в свою очередь, по версии следствия, якобы лично отдал распоряжение непосредственному исполнителю убить российского дипломата.

В числе предъявленных прокуратурой обвинений — нарушение конституционного порядка, членство в вооруженной террористической группировке, преднамеренное убийство с террористическими целями. Обвинение охарактеризовало произошедшее как «провокационную акцию, направленную на подрыв отношений Турции и России».

Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре, нападавший — полицейский Мевлют Мерт Алтынташ — был ликвидирован. В МИД РФ произошедшее квалифицировали как теракт, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Акт международного терроризма».

Посмертно дипломату было присвоено звание Героя России. (ТАСС)