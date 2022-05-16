Главы МИД стран-участниц ЕС встретятся в понедельник, 16 мая в Брюсселе, чтобы обсудить последние события вокруг российско-украинской войны.

Как передает РИА Новости, в повестке встречи также последствия войны на Западных Балканах и окончательный пакет санкций против РФ, включающий запрет на экспорт энергоресурсов, по которому до сих пор не достигнут консенсус.

Встреча министров предваряет саммит лидеров ЕС, запланированный на 30-31 мая.

Они обсудят такие вопросы, как развитие отношений со странами Западных Балкан, которым Брюссель придает стратегическое значение, безопасность, инвестиции и расширение.