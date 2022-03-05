Сегодня в Наримановском, Гарадагском, Хазарском, Ясамальском районах Баку, Кяпазском районе города Гянджа, Агдамском, Агдашском, Балакенском, Билясуварском, Гекчайском, Имишлинском, Гахском, Газахском, Гусарском, Евлахском районах, а также в Лянкяране и Ширване Государственным экзаменационным центром (ГЭЦ) будут проведены выпускные экзамены на уровне полного (11-летнего) среднего образования.

Как сообщате Центр, экзамены также сдадут учащиеся грузиноязычных школ в Загатале.

В экзамене примут участие 10 абитуриентов с ограниченными физическими возможностями (инвалиды по зрению I группы, слабослышащие и др.). Для того чтобы эти абитуриенты комфортно сдали экзамен, в экзаменационных корпусах выделены специальные залы, а для слабовидящих назначены отдельные кураторы.

Всего для проведения экзаменов выделено 1757 экзаменационных залов в 105 зданиях. Для организации экзаменов назначено 105 общих экзаменационных руководителей, 282 экзаменатора, 2178 преподавателей-контролеров, 214 сотрудников, осуществляющих режим пропуска, 105 представителей по зданиям.

Экзамен начинается в 11:00.

Пропускной режим будет завершен за 15 минут до начала экзамена в 10:45. После этого участники не допускаются в здание экзамена.

Ученики должны иметь при себе следующие документы:

— лист пропуска на экзамен;

— декларация о состоянии здоровья (следует распечатать вместе с листом пропуска на экзамен). Поскольку вышеуказанный лист остается у ученика, а декларация передается контролеру, документы следует распечатать на отдельных листах;

— оригинал документа, удостоверяющего личность;

— лица, в удостоверении личности которых нет фотографии, помимо других документов должны иметь при себе справку с фотографией, выданной учебным заведением.