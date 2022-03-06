Сегодня Государственный экзаменационный центр Азербайджана (ГЭЦ) проведет выпускные экзамены по полному (11-летнему) уровню среднего образования.

Как сообщает ГЭЦ, они будут организованы в 30 городах и районах.

Экзамены начнутся в 11:00. За 15 минут до начала — в 10:45 – завершится пропуск учащихся в здания. Участники, которые прибудут после указанного времени, не будут допущены в здания, где будут проходить экзамены.

Для его организации выделены 3 620 экзаменационных залов в 216 зданиях, а для управления процессом — 206 общих руководителей, 586 руководителей экзамена, 4 506 координаторов-преподавателей, 442 сотрудника безопасности и 216 представителей зданий.

Ожидается, что в сегодняшнем тестировании примут участие 24 824 учащихся