Сегодня в акции протеста в Бангкоке приняли участие до 20 тыс. человек

Почти 20 тыс. человек приняли участие в антиправительственной акции возле Монумента демократии в Бангкоке. Об этом сообщили в воскресенье представители движения «Свободная молодежь». Между тем по оценкам правоохранительных органов, на протесте присутствовало порядка 12 тыс. демонстрантов.

Активисты организовали сбор подписей за изменение основного закона страны. В частности они требуют исключить пункт, который предполагает назначение, а не выборы членов Сената. К концу текущего дня под требованием переписать нынешнюю конституцию подписались 19 204 человека. Всего в планах группы «Свободная молодежь» собрать 50 тыс. подписей.

В завершение протеста митингующие подтвердили свои три основных требования к властям: распустить парламент, переписать действующую конституцию и прекратить давление на критиков правительства. Помимо студентов, в акции приняли участие люди из совершенно разных слоев общества — от рабочих до художников. «Мы хотим новые выборы и новый парламент», — скандировали со сцены. (ТАСС)