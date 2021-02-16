Сегодня участники астанинского формата по Сирии соберутся в Сочи

Международная встреча по Сирии в астанинском формате открывается сегодня в Сочи. Ожидается, что одной из главных тем дискуссий станет работа Конституционного комитета в Женеве, задачей которого является выработка основного закона республики.

Предыдущий раунд астанинских переговоров проходил в Нур-Султане в декабре 2019 года. Очередная встреча планировалась там же еще в марте 2020 года, однако из-за эпидемической обстановки ее проведение неоднократно откладывалось. Тем не менее, несмотря на все еще сохраняющиеся ограничения, в Сочи удалось собрать всех участников астанинского процесса: делегации Дамаска, сирийской оппозиции, стран-гарантов (России, Ирана, Турции), наблюдателей (Иордании, Ирака, Ливана, ООН), а также хозяина астанинской площадки — Казахстана.

Переговоры будут проходить в течение двух дней. 16 февраля состоятся двусторонние и трехсторонние консультации, а 17 февраля пройдет пленарное заседание. Как сообщил источник ТАСС, Дамаск будет представлен заместителем министра иностранных дел Сирии Айманом Сусаном. Делегацию Анкары возглавит директор департамента Сирии МИД Турции Сельчук Унал, а Тегерана — старший помощник главы МИД Ирана по политическим вопросам Али Асгар Хаджи.