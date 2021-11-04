Под эгидой Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви сегодня стартует очередной Глобальный Бакинский форум на тему «Мир после COVID-19».

На 8-м по счету Бакинском форуме с целью обсуждения вопросов, имеющих глобальное значение, ожидается участие представителей высокого уровня из более чем 40 стран мира, бывших глав государств и правительств, официальных лиц международных и неправительственных организаций, а также других авторитетных гостей. В мероприятии, которое будет организовано в гибридном формате, ожидается участие вживую и подключение в режиме онлайн около 300 гостей.

В рамках мероприятия, организуемого в форме панелей, будут проведены обсуждения на темы «Новый миропорядок, сложившийся после COVID-19», «Новая мировая экономика», «В новое время: мир, безопасность и права человека», «Борьба с климатическими изменениями и удовлетворение глобальной энергетической потребности», «Здравоохранение и вакцинация людей», «Продовольствие и поощрение продовольственной безопасности», «Молодежь рассказывает, мы слушаем», «Восточное партнерство и его возможности», в том числе по ситуации в Европейском Союзе, Балканах и Южном Кавказе.

Форум завершится 6 ноября.