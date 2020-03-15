Сегодня состоится первое совместное патрулирование турецких и российских военных в Идлибе

Российские военные полицейские прибыли к месту сбора с турецкими военнослужащими на западной окраине города Саракиба для совместного патрулирования на участке трассы М4 в провинции Идлиб, сообщает ТАСС.

Патрулирование спланировано к проведению в рамках договоренностей между лидерами России и Турции, достигнутых 5 марта в Москве. В первом совместном патрулировании 15 марта от России примет участие взвод военной полиции на бронетехнике. Организация патрулирования будет осуществляться совместным российско-турецким координационным центром.

Патруль должен начать движение по трассе М4 от населенного пункта Трумба (два километра западнее Саракиба).

Совместное патрулирование должно не только обеспечить безопасность передвижения мирных граждан по важной для Сирии трассе М4 (Латакия — Алеппо), но и стать гарантией недопущения возобновления вооруженного конфликта в регионе.