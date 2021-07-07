Сегодня продолжится судебный процесс по уголовному делу гражданина России Дубакова Эдуарда Сергеевича, привлеченного Арменией к участию в боях в Карабахе.

В процессе, проходящем в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Самира Алиева, будет допрошен свидетель.

Согласно обвинительному акту, Эдуард Дубаков незаконно посетил оккупированные территории Азербайджана и принял участие в военных учениях в Кяльбаджарском районе.

Затем, 14 января этого года, он прибыл в Баку из Турции для совершения террористического акта.

Отметим, в отношении гражданина России Дубакова Эдуарда Сергеевича возбуждено уголовное дело по статьям УК АР 214-3.1 (терроризм, финансирование терроризма), 218.2 (участие в преступном сообществе (преступной организации) либо в объединении организаторов, руководителей или иных представителей организованных групп), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики).