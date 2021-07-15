Сегодня продолжится процесс по делу группы членов армянского террористического вооруженного формирования – Астаняна Егиша Оганесовича, Арамяна Карена Арменовича, Авакяна Тиграна Маниковича, Геворкяна Григора Геворковича, Манукяна Овсепа Робертовича, Мартиросяна Геворга Самуэловича, Геворкяна Роберта Овиковича, Аветисяна Вагаршака Ашотовича, Акопяна Володи Гагиговича, Сукиасяна Андраника Сраповича, Манукяна Андраника Тиграновича, Сагатеряна Григора Сейрановича и Гирагусяна Эдуарда Арменовича.

На заседании суда, которое состоится в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Фаига Ганиева, ожидается изучение документов по делу и завершение судебного расследования.

Согласно информации, в Главном следственном управлении СГБ завершилось предварительное следствие по уголовному делу в отношении членов вооруженных формирований, являющихся гражданами Республики Армения, разоруженных в результате антитеррористической операции, проведенной Службой государственной безопасности 13 декабря 2020 года.

В ходе следствия было установлено, что группа граждан Армении незаконно приобрела оружие и боеприпасы и создала вооруженные формирования, не предусмотренные законодательством. Члены этих формирований 26-27 ноября 2020 года незаконно перешли государственную границу Азербайджанской Республики и заняли боевые позиции в лесной зоне в северо-западной части поселка Гадрут Ходжавендского района, до 13 декабря 2020 года совершили вооруженные нападения на предприятия и учреждения, расположенные на территории страны, а также на отдельных лиц, с целью нарушения общественной безопасности, создания паники среди населения, взрывы, пожары и другие террористические действия, создающие угрозу гибели людей и нанесения значительного ущерба имуществу.

Как сообщалось, следствие по уголовному делу 14 членов, а затем еще 13 членов этой вооруженной группировки было завершено и после подтверждения обвинительного акта направлено на рассмотрение в суд.

Следствие по уголовному делу, возбужденному по указанным фактам в отношении других членов незаконного вооруженного формирования, включая Микаеляна Андраника Вазгеновича, Согомоняна Сетрака Самвеловича, Карапетяна Рафика Робертовича и других (всего 26 обвиняемых) по статьям УК Азербайджанской Республики 214.2.1, 214.2.3 (терроризм, совершенный группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным объединением (преступной организацией) с применением огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия), 228.3 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств организованной группой), 279.2 (создание не предусмотренных законодательством Азербайджанской Республики вооруженных формирований или групп, нападение в составе этих формирований или групп на предприятия, учреждения, организации либо на отдельных лиц) və 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики группой лиц по предварительному сговору или организованной группой) завершено и вместе с обвинительным актом, утвержденным заместителем генерального прокурора Азербайджанской Республики, было направлено на рассмотрение в суд.