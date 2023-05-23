Кандидат в президенты Турции от Национального Альянса Кемаль Кылычдароглу и председатель партии «Зафер» Умит Оздаг вчера поздно вечером встретились в Анкаре, сообщает sozcu.com.tr.

Примечательно, что встреча Кылычдароглу и Оздага состоялась после того, как Синан Оган объявил, что во втором туре выборов поддержит Реджепа Таййипа Эрдогана.

Напомним, что Синан Оган, занявший третье место в первом туре выборов был кандидатом в президенты от Альянса АТА, одним из создателей, которого была партия «Зафер».

Согласно полученной информации, Кемаль Кылычдароглу и Умит Оздаг работали над текстом совместного соглашения. Вечером Умит Оздаг сделал заявление в Твиттере о встрече. Оздаг заявил следующее:

«Я, как председатель партии «Зафер», представил председателю Народно-Республиканской партии Кемалю Кылычдароглу, меморандум с нашими предложениями, который включает условия для принятия необходимых мер для эффективной борьбы с терроризмом и обеспечения возвращения 13 миллионов беженцев, которые находятся в Турции».

Умит Оздаг заявил, что надеется получить ответ на свои предложения до своей сегодняшней пресс-конференции, которая состоится в 11:00 (12:00 по бакинскому времени).