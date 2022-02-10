Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения начал выплату пенсий за февраль.

Как сообщили АПА в министерстве, сегодня была осуществлена выплата пенсий по городам Баку и Сумгайыт, а также по Абшеронскому району.

Январская надбавка к пенсии, начисленная с 1 января 2022 года, выплачена вместе с пенсией за февраль.

Кроме того, предусмотрено равномерное распределение по кварталам и выплата пенсионерам материальной помощи в размере 200 манатов, выплата которой предусмотрена за 2022 год.

Первая часть этой материальной помощи (за первый квартал – 50 манатов) тоже выплачена вместе с пенсией за февраль.

Лицам, которым назначена пенсия на льготных условиях и пенсии лиц, проживающих в других регионах нашей страны, тоже будут выплачены в этом месяце по соответствующему графику.