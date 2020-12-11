Сегодня Милли Меджлис обсудит вопрос отмены военного положения

11 декабря состоится очередное пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.

В повестку заседания включены 12 вопросов, в числе которых утверждение указа Президента АР «Об отмене военного положения».

Кроме того, в парламенте будут обсуждены вопросы назначения председателя Счетной палаты, законопроекты в первом чтении о внесении изменений в Гражданский, Трудовой, Таможенный, Налоговый кодексы, законы «О полном страховании вкладов», «О страховании вкладов», «Об образовании», «О физическом воспитании и спорте», «О профессиональном образовании», «Об общем образовании», «О комитетах ММ» и во Внутренний устав ММ.