Сегодня исторический день для Азербайджана: Шуша освобождена от армянской оккупации — Фоторепортаж

Жемчужина Карабаха, культурная колыбель нашей страны — город Шуша освобожден от армянской оккупации. Объявляя эту радостную весть народу, президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал: «Ты свободна, родная Шуша! Мы вернулись, родная Шуша! Мы возродим тебя, родная Шуша! Шуша наша! Карабах наш! Карабах – Азербайджан!». Тысячи бакинцев вышли на улицы города, чтобы вместе отпраздновать это величайшее событие. Наряду с азербайджанцами столь радостное событие праздновали и представители других народов Представляем фоторепортаж # из центра ликующего Баку:

| 8 ноября 2020, 17:33 | (1 votes, average: 5,00 out of 5)

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