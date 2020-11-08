Сегодня  исторический день для Азербайджана: Шуша освобождена от армянской оккупации — Фоторепортаж

Жемчужина Карабаха, культурная колыбель нашей страны — город Шуша освобожден от армянской оккупации.

Объявляя эту радостную весть народу, президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал:

«Ты свободна, родная Шуша!

Мы вернулись, родная Шуша!

Мы возродим тебя, родная Шуша!

Шуша наша! Карабах наш! Карабах – Азербайджан!».

Тысячи бакинцев вышли на улицы города, чтобы вместе отпраздновать это величайшее событие. Наряду с азербайджанцами столь радостное событие праздновали и представители других народов

Представляем фоторепортаж # из центра ликующего Баку:

| 2020-11-08T17:34:20+04:00 8 ноября 2020, 17:33|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
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