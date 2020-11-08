Сегодня  исторический день для Азербайджана: Шуша освобождена от армянской оккупации — Фоторепортаж

Жемчужина Карабаха, культурная колыбель нашей страны — город Шуша освобожден от армянской оккупации.
Объявляя эту радостную весть народу, президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал:
«Ты свободна, родная Шуша!
Мы вернулись, родная Шуша!
Мы возродим тебя, родная Шуша!
Шуша наша! Карабах наш! Карабах – Азербайджан!».
Тысячи бакинцев вышли на улицы города, чтобы вместе отпраздновать это величайшее событие. Наряду с азербайджанцами столь радостное событие праздновали и представители других народов
Представляем фоторепортаж # из центра ликующего Баку: