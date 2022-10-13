Европейский союз в четверг отправит техническую группу в Армению для обсуждения конкретных мест дислокации своей миссии на границе с Азербайджаном. Об этом, как информирует ТАСС, сообщил журналистам заместитель министра иностранных дел республики Паруйр Ованнисян.

Эти вопросы до сих пор обсуждаются. Сегодня прибудет техническая группа из Евросоюза, которая также обсудит упомянутые вами вопросы и все критерии, в соответствии с которыми должна быть развернута миссия ЕС по установлению фактов», — ответил он на вопрос журналиста о том, в каких местах будут размещаться члены миссии.

Касаясь возможности отправки в Армению миссии ОДКБ, замглавы МИД республики ответил, что Ереван «открыт для всех предложений, с помощью которых будет усилена безопасность страны».

Напомним, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, лидер Франции Эмманюэль Макрон и председатель Европейского совета Шарль Мишель по итогам переговоров 7 октября в Праге заявили, что ЕС направит миссию по установлению фактов на армяно-азербайджанскую границу.