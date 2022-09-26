Проходит два года со дня начала Отечественной войны Азербайджана.

27 сентября 2020 года в ответ на очередную военную агрессию Армении против Азербайджана, азербайджанский народ под руководством Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева начал Отечественную войну с целью освобождения находившихся под оккупацией территорий. Демонстрируя героизм наши солдаты и офицеры, гражданские лица в тылу, весь наш народ показав волю, объединившись в единый кулак нанес сокрушительные удары по врагу.

Многие наши соотечественники стали шехидами, пропали без вести, получив ранения потеряли здоровье. Наши земли были освобождены ценой жизни и крови наших героически павших шехидов, солдат и офицеров, участников войны. Во время Отечественной войны 2908 военнослужащих Вооруженных Сил Азербайджана стали шехидами, 6 человек считаются пропавшими без вести.

Армения, осознав свое поражение в войне, 10 ноября 2020 года была вынуждена подписать акт о капитуляции.

10 ноября Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент России Владимир Путин и Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали Заявление. Согласно Заявлению, 10 ноября 2020 года с 00.00 часов по московскому времени объявлено о полном прекращении огня и всех боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Распоряжением главы государства от 3 декабря 2020 года в Азербайджане 8 Ноября учрежден как День Победы.

Президент Ильхам Алиев 2 декабря 2020 года подписал Распоряжение об учреждении в Азербайджане 27 сентября как Дня Памяти.

В дань глубокого уважения памяти наших солдат и офицеров, которые героически сражались в Отечественной войне, водрузили Флаг Азербайджана на освобожденных от оккупации землях и отдали свои жизни за территориальную целостность нашей страны, всех наших шехидов, 27 сентября в Азербайджане отмечается как День памяти.