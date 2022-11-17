Начиная с 1992 года 17 ноября в Азербайджане отмечается важный праздник — День национального возрождения (Milli dirçəliş günü), который празднуется на государственном уровне, но в настоящее время не является выходным днём.

В 1988 году в этот день на площади Ленина (сегодня — площадь Свободы) в Баку начались первые бессрочные массовые митинги протеста против политики центральных властей бывшего Союза в отношении нагорно-карабахского конфликта, впервые прозвучали призывы к выходу Азербайджана из состава СССР.

Постепенно митинг перерос в мощную беспрецедентную политическую акцию. По некоторым оценкам, в те дни на площади собирались примерно полмиллиона человек.

22 ноября в Баку был введен комендантский час, и стянуты большие силы советских войск. Но данные действия правительства не остановили митинг.

Через несколько дней площадь была оцеплена силами внутренних войск, стянутыми в Баку из мест дислокации в разных местах СССР. В ночь с 3 на 4 декабря, применяя силу войск и бронетехнику, митингующие были разогнаны, многие из которых (около 400 человек) были впоследствии арестованы.

Для азербайджанцев День национального возрождения символизирует начало национально-освободительного движения, в результате которого Азербайджан в 1991 году стал независимым государством.