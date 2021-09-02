В Азербайджане выявлено еще 3 759 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 3 473 человека вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

45 пациентов с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 432 495 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 373 475 человек вылечились, 5 722 скончались, число активных больных – 53 298.

За последние сутки проведено 17 678 тестов, за прошедшее время – 4 498 717 тестов на коронавирус.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 98494 человека.

Как сообщили в оперативном штабе при Кабинете Министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 60167, вторую дозу получили 38327 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 7009933, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 4239851, вторую дозу получили 2770082 человека.