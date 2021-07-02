Сегодня Государственный экзаменационный центр проведет очередные экзамены.

Экзамены пройдут в Баку (остальные районы), Шамкирском, Газахском, Сумгайытском, Абшеронском, Мингячевирском, Гейчайском, Кюрдамирском, Ширванском, Сальянском, Джалилабадском и Хачмазском районах.

Экзамены начинаются в 11:00. За 15 минут до их начала — в 10:45 завершится время пропуска в экзаменационные здания. Прибывшие после этого времени участники допущены не будут.

Ожидается, что в сегодняшних экзаменах примут участие 9 083абитуриента.