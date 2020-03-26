Себестоимость производства мяса птицы и яиц выросла на 10%

Себестоимость продукции бройлеров – мяса птицы и яиц повысилась на 10% с начала года, сказал # эксперт-консультант Борис Беленький, работающий в сфере обслуживания промышленных птицекомплексов в Азербайджане, России, Украине, Казахстане, Узбекистане и других странах.

По данным специалиста, удорожание вызвано повышением цен на ввозимые в страну ингредиенты для кормов и лекарственные препараты. В этой связи понижается рентабельность производства местных прицекомплексов по производству мяса бройлеров. «Рентабельность снижается соответственно росту цен на ингредиенты и препараты. Цены на мясо наверняка растут на этом фоне. Люди запасаются продуктами, что также приводит к серьезному повышению спроса. Многие производители повышают цены на мясо птицы и по этой причине тоже», — сообщил собеседник.

Поскольку в кризис и при падении покупательской способности потребители не только в Азербайджане, но и во всем мире переходят на более дешевые источники животного белка — это яйцо и молочные продукты, — специалист ожидает большего переключения на яйцо, но себестоимость его будет выше, чем обычно. Вопрос только в том, как удастся сохранить баланс между растущим спросом и предложением по доступным для потребителей ценам без потерь для производителей.

Сегодня в Азербайджане крупные промышленные птицекомплексы по производству мяса бройлеров производят комбикорма для бройлеров на собственных комбикормовых заводах, которые являются частью производственной структуры птицекомплексов. Ингредиенты комбикормов, как правило, привозные. В Азербайджан ввозятся пшеница, кукуруза из России и Украины. Ввозится соевый шрот в достаточно больших объемах из Бразилии и Украины. Также ввозятся витаминно-минеральные премиксы, которые являются основой комбикормов. Ветеринарные препараты и вакцины для выращивания птицы практически все импортные и цены на них, по данным Беленького, растут. Основными поставщиками ветеринарных препаратов и вакцин являются крупнейшие международные компании — такие, как Phibro (США), CEVA (Франция), Intervet (Голландия), Biovac (Израиль) и многие другие фармацевтические компании.

Повышению себестоимости местного производства во многом способствует тенденция роста цен на зерновые. Ведь, как правило, все зерновые ингредиенты комбикормов являются биржевым товаром, а цены на них колеблются в соответствии с рыночными тенденциями. Пока фьючерсные нефтяные контракты тестируют очередные минимумы, мировые цены на зерно идут вверх.

Так, в Париже и Чикаго за неделю пшеница подорожала на 6,5-7%. Аналогичная ситуация в России: за четыре дня закупочная цена выросла до 13,3 тысячи рублей за тонну, обогнав нефтяные котировки. С начала второй декады марта в портах Украины стремительно повышаются цены на основные зерновые культуры. К этому стоит добавить, что комбикорма – это самая крупная часть себестоимости производства мяса бройлеров. В составе себестоимости мяса бройлеров комбикорма составляют в среднем 60-65%.

«Для сведения: паспортная продуктивность современных кроссов бройлеров предусматривает расход комбикормов из расчета в среднем 1.6 – 1.65 кг корма на 1 кг живого веса птицы. Ветеринарные препараты в составе себестоимости мяса бройлеров составляют в среднем 5-6%», — рассказал эксперт.