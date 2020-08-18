Сеансы саморазоблачения от ВОЗ

Экономические последствия карантина намного хуже последствий пандемии, а для сдерживания коронавируса достаточно масочного режима и социальной дистанции. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала правительства больше не вводить карантин из-за пандемии. Соответствующее заявление сделала главный эпидемиолог организации Мария Ван Керкхове, передает medikforum в понедельник, 17 августа. Данное сообщение нуждается в комментариях. Ибо, мы уже не раз, к своему удивлению, видели непоследовательность в заявлениях ВОЗ.

К примеру, в начале пандемии, когда закрытие границ с Китаем могло резко сдержать масштабы эпидемии, ВОЗ активно призывала этого не делать, пускать туристов из Китая во все страны и не провоцировать «неравенство». Границы все-таки закрыли, когда пандемия уже распространилась по всему миру. И что вы думаете? Тогда же ВОЗ признала правильность закрытия границ. На этом аттракцион чудовищной непоследовательности не закончился. Месяцами эксперты ВОЗ уверяли, что медицинские маски здоровым людям не нужны. Прошло немного времени, и ВОЗ…посоветовала носить маски всем без исключения.

Наконец, почти всем странам мира ВОЗ долгое время советовала закрываться на жесткий карантин. Но сейчас Ван Керкхове заявила о недопустимости карантинов при второй и всех последующих волнах COVID-19, поскольку экономические последствия карантина намного превосходят условный выигрыш в медицинском плане. Ношения масок и соблюдения социальной дистанции вполне достаточно при этой пандемии, уверяют теперь в ВОЗ. И как теперь быть, как относится к рекомендациям ВОЗ, учитывая их частую сменяемость и взаимоисключающий характер?!

Ведь ВОЗ констатирует начало второй волны коронавируса в мире. Более того, как заявил 12 августа, представитель Европейского бюро ВОЗ Олег Стороженко, некоторые страны переживают уже третью волну. «Вторая волна во многих странах началась тогда, когда начали смягчать карантинные мероприятия. Мы видели определенный прогресс в контроле над инфекцией в апреле-мае этого года, но под давлением экономических обстоятельств правительства ослабили меры, статистика заболевания пошла вверх, и мы можем расценивать это как вторую волну. Некоторые страны переживают уже третью волну», — сказал он.

Одной из причин роста заболеваемости он назвал отпуска — люди возвращались инфицированными. «Также мы с тревогой ожидаем учебного года. Нам еще предстоит изучить, как открытие школ и высших учебных заведений влияет на распространение инфекции, и какие меры могут быть введены дополнительно, чтобы контролировать заболевание», — уточнил Стороженко. Сразу скажу, что уточнение это, в применении к Азербайджану, излишнее. Ибо, в нашей стране массовых возвращений из отпусков не было по причине жестких карантинных мер. Людям просто некуда было ездить в отпуск, в условиях имевшегося на протяжении долгого времени запрета на выезд из Баку в регионы страны.

А еще, я хочу напомнить о том, что заявил еще в конце февраля нынешнего года помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев. ««Коронавирус — вопрос международной повестки дня. В связи с этим Азербайджан серьезно изучает рекомендации Всемирной организации здравоохранения, принимает необходимые меры»,- указал он. То есть, наша страна изначально ориентировалась на рекомендации ВОЗ. Той самой, где уже сделали и продолжают делать взаимоисключающие заявления!

Но возникают резонные вопросы. Если экономические последствия карантина намного хуже последствий пандемии, а для сдерживания коронавируса достаточно масочного режима и социальной дистанции, то зачем нужно было сажать граждан Азербайджана на жесткий карантинный режим, закрывая кафе и рестораны, объекты торговли, спортивные арены и практически парализуя всю экономическую жизнь в республике? С кого теперь спрашивать за все, что уже наделано — с ВОЗ или с тех чиновников в Азербайджане, что слепо следовали их рекомендациям, не учитывая местные реалии? Кроме того, есть ли гарантия, что ВОЗ не выступит с очередным заявлением, которое опровергнет его нынешнее, в котором говорится о том, что экономические последствия карантина намного хуже последствий пандемии? Ответов на эти вопросы нет. Но есть четкое понимание, что слепо ориентироваться на советы извне не просто ошибочно, но и очень дорого.