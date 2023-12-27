В 2023 году Азербайджан, Таджикистан и Белиз были объявлены свободными от малярии странами.

Как передает #, oб этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в послании по случаю завершения года, сообщает «Пренса Латина».

Он отметил, что в разных странах были ликвидированы некоторые тропические болезни, в том числе сонная болезнь в Гане, трахома в Бенине, Мали и Ираке, лимфатический филяриатоз в Бангладеш и Лаосе.

Директор ВОЗ отметил, что 2023 год также был «годом огромных страданий и угроз для здоровья, которых можно было избежать».

В этом контексте он упомянул войну между Израилем и ХАМАС, которая привела к тысячам смертей, в то время как больницы и медицинский персонал в секторе Газа подвергаются неоднократным нападениям, «а усилия по оказанию помощи не покрывают потребности населения».

Он уточнил, что по состоянию на 22 декабря только девять из 36 медицинских учреждений в секторе Газа частично функционировали, и из них только четыре предлагали самые элементарные услуги на севере, поэтому «мы продолжаем призывать к немедленному прекращению огня», — сказал он.

Упомянул другие места в мире, опустошенные войной и вооруженными конфликтами, такие как Судан, Украина, Эфиопия и Мьянма.

«Без мира нет здоровья, а без здоровья не может быть мира», — сказал он.

Еще одним негативным элементом являются вспышки холеры, которые он назвал тревожной ситуацией: их рекордное количество — более 40 — во всем мире.

Кроме того, с точки зрения готовности к чрезвычайным ситуациям и реагирования на них «остаются пробелы в глобальной готовности предотвратить следующую пандемию», сказал он.

Генеральный директор ВОЗ уточнил, что правительства в настоящее время ведут переговоры о первом глобальном соглашении по защите сообществ от пандемий, плане, призванном устранить существующие пробелы в глобальном сотрудничестве и справедливости.