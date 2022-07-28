В рамках SEA BREEZE Summer LIVE на главной музыкальной сцене сезона в Sea Breeze Resort состоялся концерт Кенана Догулу, сообщает #.

Харизматичный романтик турецкой эстрады весь вечер пел бакинской публике о любви.

Вечер получился незабываемым: восхитительный закат, эмоциональная публика, поющая в унисон с артистом, тысячи огоньков на мобильных телефонах и старые, добрые песни о главном.

Разумеется, не обошлось и без новых композиций. Кенан Догулу выложился по полной программе. Песни песнями, но и общение с публикой — неотъемлемая часть любого шоу. Артист не скупился на комплименты братскому народу, и вопреки своей знаменитой песне Tutamıyorum Zamanı, доказал, что время удержать все же можно — настоящие звезды не меркнут, а с годами становятся лишь ярче, любимей, и родней!

Именно так принимали певца в Баку — как своего, родного человека, на песнях которого выросло целое поколение, под хиты которого влюбленные писали свои истории, снимали ролики и верили в свои мечты…

По традиции, вечер завершился грандиозныи фейерверком.