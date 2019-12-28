«Счастье» пришло, откуда не ждали – повышением акциза производители алкоголя обязаны ОМС

Изменения в Налоговый кодекс от 25 декабря текущего года, сопряженные с повышением ставок акцизного налога на производимую в стране алкогольную и табачную продукцию, приведут к подорожанию этих товаров и могут обернуться закрытием отдельных производств.

О повышении цен говорят обоснованно, поскольку размеры косвенного налога возросли ощутимо. Согласно поправкам, акцизная ставка на алкогольную продукцию составила 3,2 маната за литр питьевого спирта, водки, крепкого алкоголя и крепкого алкогольного сырья, ликера и ликеро-водочной продукции, увеличившись, таким образом, на 60% относительно действующей ставки в 2 маната. Акциз на шампанское возрос на 4% процента — с 2,5 маната до 2,6 маната, вина и винную продукцию – вдвое, с 0,1 маната до 0,2 маната, алкогольное пиво и напитки с содержанием пива также вдвое – 0,2 до 0,4 маната. На прочие легкие алкогольные напитки акциз составит 0,4 маната за литр.

При этом ставка упомянутого налога на коньяк и коньячную продукцию снижена почти вдвое – с шести до 3,2 маната за литр. Акциз на табачную продукцию составит 31 манат за тысячу сигарет, сигарилл и табачных заменителей. Таким образом, в этом сегменте налог увеличился на 55% по сравнению с действующей ставкой в 21 манат. Косвенный налог на энергетические напитки составит 3,1 маната за литр, увеличившись на 3,3% к настоящей ставке в 3 маната.

Выступивший в этой связи генеральный директор компании Carlsberg Azerbaijan Вячеслав Мальцев сообщил, что повышение акцизного налога на внутреннее производство пива на 150% ставит под угрозу прибыльность компании и даже возможность дальнейшего функционирования на рынке. Безусловно, одноразовое повышение акциза на пиво с 0,2 манатов до 0,5 манатов (150%) приведет к тому, что производители пива, будучи не в силах взять на себя резко возросшие расходы, повысят цены.

Несмотря на большое количество представленных в стране производителей винно-водочной продукции, в том числе такие крупные компании, как Carcıoglu Group, Az-Granata, Alko, Агро Азеринвест, ASPI Agro (вина SAVALAN), Deka, ряд винзаводов Баку, а также Gəncə Şərab-2, ООО «Ширван шараблары», «Шерг-Улдузу» и другие, остальные компании никак не комментируют серьезный рост косвенного налога. А ведь по логике, это решение должно существенно ударить по их прибыли. С этой точки зрения также примечательны весьма невысокие относительно действующего акциза розничные цены на отдельные марки бюджетных алкогольных напитков, порой, не превышающие 1,20 манатов за пол-литра бюджетной водки. Как такое возможно в условиях растущих акцизов, остается только догадываться.

Решение повысить акцизы на производимую в стране алкогольную продукцию принято в условиях заявленных планов властей увеличить объемы местного производства. Согласно прогнозам правительства к 2024 году производство вина в Азербайджане к текущему году должно увеличиться на 56,4%. Глава государства в марте минувшего года утвердил Госпрограмму по развитию виноделия на 2018-2025гг. Госпрограмма направлена на развитие виноделия в стране, повышение доходности этой сферы и экспортного потенциала. Одной из задач является увеличение к 2026 году экспорта продукции виноделия в 5 раз.

В частности в 2020г производство водки прогнозируется в объеме 609,8 тыс. декалитров, в 2021г – 646,4 тыс. декалитров, в 2022 г – 685,2 тыс. декалитров. Таким образом, к 2023г рост по сравнению с показателем минувшего года ожидается на уровне 19,1%. Стоит ли говорить, что повышение налога вряд ли поспособствует росту производительности, в чем же суть этого шага? Оказалось, что «счастье» к местным производителям пришло, откуда не ждали, необходимость повысить налоги вызвана нуждами обязательного медицинского страхования (ОМС), внедряемого со следующего года.

Часть дополнительных доходов, полученных от повышения ставок акцизов на внутреннее производство алкоголя и табака, пойдет на финансирование обязательного медицинского страхования (ОМС), заявила гендиректор департамента налоговой политики Минналогов Самира Мусаева.