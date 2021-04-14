Сбросить балласт

До конца футбольной Премьер-лиги Азербайджана ещё 6 туров, но уже сейчас можно без особого риска ошибиться назвать чемпиона. Да, лидера первенства агдамский «Карабах» от ближайшего преследователя «Нефтчи» отделяют всего 3 очка. Преимущество шаткое, может сказать кто-то. Но если этот «кто-то» и найдётся, то без сомнений, он абсолютно несведущ в азербайджанском футболе.

«Нефтчи» некоторое время удалось поддержать интригу в этом унылом действии под названием «чемпионат страны». Но «чёрно-белые» в последней четверти Премьер-лиги выдохлись. Поражение от «Сумгайыта» (0:2) и безвольная ничья с единственной провинциальной командой первенства «Габалой» (0:0) в последних двух турах – и все точки над «i» проставлены. Потеряны 5 очков на вес золота. Теперь уже «Карабах» не остановить. Правда, впереди ещё очная встреча лидеров. Но бакинцам, которые за 180 минут так и не смогли распечатать ворота соперников, вряд ли от этого матча приходится ожидать чего-то хорошего. «Карабах» и на этот раз завоюет золотые медали и станет чемпионом страны. В восьмой раз подряд! Тут можно было бы порадоваться, мол, и у нас появился стабильный и сильный клуб. Однако… Отложим пафос и браваду, попробуем назвать всё своими именами.

Как бы горько не было признавать, но очередное чемпионство, наверное, уже не радует и самих «скакунов». Всё очень обыденно, тривиально, бесцветно и монотонно. Скатывание в бездонную пропасть самой популярной в мире игры в Азербайджане продолжается. Что мы имеем на сегодня? Первенство страны с участием 8-ми команд, 6 из которых представляют столицу. А само действо — «Карабах» и 7 статистов, обозначающих борьбу. И это при том, что в первом чемпионате в 1992 году борьбу за медали вели 26 (!) клубов! Разве цифры не говорят сами за себя? Ведь огромный шаг назад явен и никаких оправданий тут нет. Если выражаться образно, футбол на всём пространстве страны канул в небытие, и лишь в столице ещё бьётся в конвульсии и предсмертной агонии.

Чем, какими аргументами могут возразить оппоненты? Вспомнят, как «Карабах» пробился в групповой этап ЧЛ? Или как «Габала» 2 сезона подряд играла в группе Лиги Европы? Но, господа хорошие, разве это показатель? То был успех больших денег «Азерсун» и «Гилан Холдинга». Именно легионеры хорошего (по азербайджанским меркам) уровня дали тот самый результат. А теперь покажите хоть одного местного футболиста, которого даже с большой натяжкой можно было бы назвать звездой, открытием, будущим нашего футбола, который вырос, возмужал рядом с этими иноземцами? Махир Эмрели? Полноте! Наверное, в стране не осталось ни одного разумного человека, который бы всерьёз относился к слухам о якобы проявляемом к этому футболисту интересу со стороны различных клубов Турции и Европы. И… всё! Представляете?

В стране нет ни одного футболиста, про которого можно было хотя бы складывать байки на счёт перехода в различные гранды мирового футбола или, на худой конец, в клубы России или Украины!

И как результат — фиаско сборной в каждом международном турнире. И нынешний отборочный цикл Чемпионата Европы не стал исключением. Пока мы видели лишь поражения наших.

Небольшая ремарка. Наши «многострадальные» соседи провели в том же турнире 3 матча. Показав максимальный результат, они сейчас являются единоличными лидерами своей группы. Где кстати выступают и немцы. Да, с большой долей вероятности можно сказать, что это временно и в следующих турах всё станет на свои места. Но как бы ни было, это очень обидно и больно. И спасибо УЕФА, что в силу известных причин сборные Азербайджана и Армении не могут выступать в одной группе. Иначе… Даже думать не хочется, одни кошмары мерещатся.

И в конце, как у Чернышевского: что делать? Правило старо как мир: чтобы выбраться из трясины, а в данном случае — этой, нужно освободиться от балласта, тянущего на дно. На сегодня это административно-бюрократическая команда АФФА. Подавляющее большинство функционеров федерации, которые просто протирают штаны и не имеют к футболу никакого отношения, нужно гнать взашей. И привлекать к работе профессионалов, знающих толк в деле. А уже потом пусть они ломают голову, что и как. Не болельщики, не представители СМИ, а именно ПРОФЕССИОНАЛЫ! Как говорится, богу богово, кесарю кесарево. И тогда, может быть, что-то в футболе авось и получится.

Вюсал Алиев, специально для «ЗЕРКАЛО»