Совет директоров Федерации футбола Турции (TFF) принял решение о расторжении контракта с главным тренером национальной команды Штефаном Кунцем. Об этом сообщила пресс-служба TFF.

Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон. Немецкий специалист возглавлял команду с 2021 года.

В отборочном турнире Евро-2024 турки после пяти матчей с десятью очками занимают второе место в группе D.

При этом турецкая команда в марте проиграла дома хорватам (0:2), 8 сентября не смогла победить на своем поле сборную Армении (1:1), а потом проиграла в товарищеском матче японцам (2:4). (РБК)