На Евро-2020 состоялись 2 игры 3-го тура группового этапа. Сборная Нидерландов по футболу со счетом 3:0 победила команду Северной Македонии. Встреча прошла в Амстердаме.

Забитыми мячами отметились Мемфис Депай (24-я минута) и Джорджиньо Вейналдум (51, 58).

Во втором матче сборная Австрии со счетом 1:0 обыграла команду Украины. Встреча прошла в Бухаресте.

Гол на 21-й минуте забил Кристоф Баумгартнер. На 32-й минуте он был заменен на Алессандро Шёпфа. Баумгартнер отличился в возрасте 21 года и 324 дней и стал самым молодым автором гола на текущем турнире, а также самым молодым австрийцем, забившим на чемпионатах Европы.

Нидерландские футболисты с девятью очками заняли первое место в группе C. Второе место заняли австрийцы (6), третье — украинцы (3). Сборная Северной Македонии не набрала ни одного очка и заняла последнее место в группе. В 1/8 финала нидерландцы встретятся с командой, занявшей третье место в группе D, E или F. Матч пройдет 27 июня в Будапеште.