Сборная Германии за акцию в связи с ЧМ в Катаре наказана не будет

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА, FIFA) нет станет применять какие-либо санкции по отношению к сборной Германии по футболу, устроившей акцию на тему защиты прав человека перед отборочным матчем чемпионата мира против команды Исландии (3:0) в Дуйсбурге вечером 25 марта. Об этом сообщает информагентство SID в пятницу, 26 марта.

«ФИФА верит в свободу мнений и силу футбола, с помощью которой можно добиваться позитивных изменений», — говорится в заявлении организации. 25 марта, во время исполнения национальных гимнов перед игрой, немецкие спортсмены вышли на поле в черных футболках, на каждой из которых была изображена одна буква белого цвета. Когда футболисты выстроились в линию, на футболках можно было прочесть слова Human rights («права человека»).

Аналогичную акцию за день до этого, 24 марта, устроили игроки сборной Норвегии по футболу. Перед матчем против сборной Гибралтара они надели белые футболки с надписью: «Права человека — отменены и неуместны».

Судя по всему, оба послания были адресованы организаторам чемпионата мира по футболу в Катаре. (DW)