Сборная Германии в матче Лиги наций против Англии сыграет в форме женской национальной команды. Об этом сообщает Немецкий футбольный союз (DFB) на своем официальном сайте.

Так мужская команда Германии хочет поддержать женскую сборную перед началом чемпионата Европы, который стартует 6 июля.

Матч второго тура Лиги наций между Германией и Англией пройдет в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена». Встреча состоится сегодня, 7 июня. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени. Встречу обслужит испанская бригада арбитров во главе с Карлосом Дель Серро.

Англичане замыкают турнирную таблицу группы 3 в Лиге наций А, не набрав очков. Германия располагается на второй позиции, набрав одно очко. Лидером группы является сборная Венгрии, в активе которой три бала. На третьей позиции находится Италия, заработавшая одно очко. (Газета.Ру)