Сборная Финляндии в овертайме со счетом 4:3 обыграла команду Канады в финальном матче чемпионата мира по хоккею. Встреча прошла в воскресенье в финском Тампере.

Как передает ТАСС, заброшенными шайбами в составе финской сборной отметились Микаэль Гранлунд (45-я и 46-я минуты), Йоэль Армия (55), в овертайме отличился Сакари Маннинен (67). У канадцев шайбы забросили Дилан Козенс (25), Зак Уайтклауд (58) и Макс Комтуа (59). После второй пропущенной шайбы из-за травмы лед покинул вратарь сборной Канады Крис Дриджер, его заменил Мэтт Томкинс.

Сборная Финляндии в четвертый раз стала победителем чемпионата мира. Ранее финны побеждали в 1995, 2011 и 2019 годах. Финские хоккеисты десять раз завоевывали серебряные награды и три раза бронзовые.

Команды Финляндии и Канады встретились в финале третьего чемпионата мира подряд. В 2019 году победу одержали финны (3:1), в 2021-м победили канадцы (3:2 ОТ). Канадцы выигрывали чемпионат мира 27 раз и делят рекорд по этому показателю с отечественными хоккеистами (22 победы у сборной СССР, 5 — у сборной России).