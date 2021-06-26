Сборная Дании уверенно переиграла команду Уэльса в матче 1/8 финала Евро-2020 (4:0). Счет в матче открыл датчанин Каспер Дольберг, забив в ворота Уорда в середине первого тайма. В самом начале второй половины матча тот же Дольберг увеличил преимущество своей сборной. В концовке игры датский защитник Мехле, пробив вратаря сборной Уэльса, довел счет до разгромного. В добавленное ко второму тайму время полузащитник Уэльса Харри Уилсон получил прямую красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве. На 90+6 Брэйтуэйт поставил точку в матче — 4:0. Датчане пробили по воротам восемь раз, а футболистам Уэльса удалость лишь однажды пробить в створ.

Таким образом, в четвертьфинале датчане встретятся с победителем пары Нидерланды-Чехия.

Напомним, сборная Дании вышла в плей-офф со второго места группы B, где они обыграли только сборную России (4:1) и прошли в 1/8 за счет преимущества в разнице голов. Также датчане потерпели поражения от сборных Бельгии (1:2) и Финляндии (0:1). Команда Уэльса вышла из группы со второго места, имея в активе четыре очка. Они обыграли Турцию (2:0), сыграли вничью со Швейцарией (1:1) и проиграли англичанам (0:1). (Газета.Ру)