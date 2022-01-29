В швейцарском городе Санкт-Мориц продолжается 37-й чемпионат мира по снежному поло.

Нашу страну на престижном турнире с участием 6 команд представляет команда “Land of Fire” Федерации конного спорта Азербайджана.

Команда “Land of Fire”, стартовавшая 27 января, сегодня вышла на свой второй матч. Обыграв в первом матче коллектив “Perrier Jouet“, наша команда в полуфинальном поединке встретилась с чемпионом 2019 года ”Badrutts Palace».

“Land of Fire”, отстававший в счете в начале игры, проявил настойчивость и в итоге одержала победу со счетом 4:2 и вышла в финальный матч турнира.

Соперником нашей команды в решающей встрече станет команда Clinique La Prairie.

Финальный матч начнется 30 января в 17:30 по бакинскому времени.