Азербайджан завершил выступление в отборочном раунде чемпионата мира по футболу 2022 года.

Как сообщает Trend, в последнем матче азербайджанская сборная проиграла команде Люксембурга со счетом 1:3.

Счет в игре открыл игрок Люксембурга Херсон Родригеш на 67-й минуте. Затем, на 78-й минуте, его партнер по команде Себастьян Тилль в очередной раз поразил ворота подопечных Джанни Де Бьязи. На 82-й минуте Азер Салахлы компенсировал один из пропущенных мячей.

Однако Родригеш на первой минуте добавленного времени забил третий гол своей команды.

После этой победы сборная Люксембурга с 9 очками заняла третье место в группе. В квалификационном раунде Азербайджан занял последнее место с 1 очком.