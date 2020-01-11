Сбитый украинский Boeing в Иране приняли за вражеский самолет

Сбитый украинский Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» был принят за вражеский самолет, говорится в заявлении генерального штаба ВС Ирана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ISNA.

«Во время полета самолет оказался в непосредственной близости от одного из важных военных объектов Корпуса стражей исламской революции и по форме и высоте полета напоминал вражеский объект», — сказано в заявлении. Также отмечается, что вооруженные силы страны были приведены в высшую боевую готовность в связи с угрозами «преступного президента и военного командования США поразить множество целей в Иране».

Ранее в Иране заявили, что украинский пассажирский самолет был сбит случайно. Уточняется, что причиной крушения был назван «человеческий фактор». Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф пояснил, что ошибка была допущена в кризисный период из-за «авантюризма» США. «Мы глубоко сожалеем о случившемся, приносим свои извинения и соболезнуем нашему народу и семьям всех жертв трагедии», — написал министр в своем Twitter-аккаунте.

Самолет Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) загорелся и упал через несколько минут после взлета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все находившиеся на борту 176 человек, большинство из них были гражданами Ирана и Канады (lenta.ru)