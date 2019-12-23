Саудовский суд приговорил пятерых фигурантов дела об убийстве Кашыкчи к казни

Суд Саудовской Аравии приговорил в понедельник пятерых обвиняемых по делу об убийстве журналиста Джамаля Кашыкчи смертной казни. Об этом сообщили на пресс-конференции в Эр-Рияде представители генеральной прокуратуры, передает в прямом эфире телеканал Sky News Arabia.

Еще трое осуждены в общей сложности на 24 года лишения свободы. Всего по делу проходили 11 человек. «Расследование показало, что убийство было непреднамеренным», — отметили представители генпрокуратуры королевства. По их словам, «все, кто были признаны виновными, предстали перед судом».

Среди подозреваемых был также бывший советник наследного принца Саудовской Аравии Сауд аль-Кахтани, по заданию которого якобы велась в интернете слежка за правозащитниками и журналистами, настроенными критически по отношению к Саудовской Аравии. Однако, как было отмечено на пресс-конференции, никаких обвинений ему предъявлено не было. Кроме того, по словам гособвинителей, из-под стражи был освобожден консул Мухаммед Ибрагим аль-Утейби, который смог предоставить алиби, что «в момент преступления он находился за пределами дипмиссии».

«За отсутствием состава преступления» сняты все обвинения с бывшего заместителя главы Службы общей разведки Саудовской Аравии генерала Ахмеда Асири.

На судебном заседании присутствовали сыновья Кашыкчи, а также представители посольства Турции.(ТАСС)
| 2019-12-23T15:07:10+00:00 23 декабря 2019, 15:52|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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