Министр обороны Саудовской Аравии Халед бен Сальман Аль Сауд отверг утверждения о том, что Эр-Рияд встал на сторону Москвы при принятии решения о снижении объемов добычи нефти. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в ведомстве были удивлены по поводу обвинений в том, что Саудовская Аравия встала на сторону Российской Федерации в конфликте с Украиной.

Арави Халед подчеркнул, что ложные обвинения исходили не от официального Киева. Он добавил, что пусть решение государств-членов ОПЕК+ было принято единогласно, оно было только экономическим. Но даже при этом, некоторые обвинили Саудовскую Аравию в том, что она приняла сторону РФ.

«Иран также является членом ОПЕК, значит ли это, что королевство также встало на сторону Ирана?» — заявил министр.