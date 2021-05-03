Саудовские силы ПВО перехватили заминированный беспилотник

Расчеты противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили в воскресенье вечером заминированный беспилотник (БПЛА), запущенный в сторону одного из южных регионов королевства. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya, передает ТАСС.

«Силы ПВО перехватили и уничтожили заминированный беспилотник, направленный на один из южных регионов [Саудовской Аравии]. Мы принимаем все необходимые оперативные меры по блокированию источников угрозы и по охране жителей и гражданской инфраструктуры», — цитирует телеканал представителя возглавляемой Саудовской Аравией аравийской коалиции, ведущей в соседнем Йемене боевые действия против вооруженных формирований мятежников из движения «Ансар Аллах» (хуситы).

Принадлежность уничтоженного аппарата не уточняется.

| 2021-05-03T03:30:05+04:00 3 мая 2021, 08:26|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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