Саудовская Аравия с 28 мая начнет возвращаться к обычной жизни

Саудовская Аравия с четверга начинает постепенное возвращение к обычной жизни после ограничений из-за коронавируса, сообщил министр здравоохранения королевства Тауфик ар-Рабиа.
«Начиная с четверга, 28 мая, постепенно начинается реализация новых этапов до полного возвращения ситуации к норме. Эти этапы основаны на расширении проведения тестов для раннего определения болезни и расширения возможностей для лечения сложных случаев», — сказал ар-Рабиа в эфире телеканала Al-Ekhbariya.
Он отметил, что для возвращения к нормальной жизни всем необходимо проявлять максимум сознательности и ответственности.(РИА Новости)